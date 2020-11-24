美國大選｜拜登公布下屆國務卿及國安內閣人選

宣告勝選的美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）周一（23日）公布下屆國家安全機構內閣人選，除將起用曾任副國安顧問的布林肯（Antony Blinken）為國務卿，以及前副國安顧問沙利文（Jake Sullivan）擔任國安顧問，還會提名梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）領導國土安全部，並由海恩斯（Avril Haines）擔任國家情報總監。

民主黨總統候選人拜登11月23日上公布了6名高官人選。（Twitter@JoeBiden）

拜登同時宣布將任命前國務卿克里（John Kerry）為氣候總統特使（Special Presidential Envoy for Climate），並將其置於國安委員會之內，為委員會首次任命高級別氣候特使，以兌現拜登致力於解決氣候變化這一緊急國安問題的承諾；克里還會出任國安委員會委員。

《紐約時報》11月22日報道，布林肯是美國全球聯盟的守護者，同時也是拜登最親密的外交政策顧問。彭博社指出，布林肯是一名職業外交政策官員，擁有龐大的全球關係網，預計他將領導美國重新加入《巴黎氣候協定》和伊朗核協議等國際協議，並可能選擇透過貿易、技術投資和人權等方面與中國競爭。

至於沙利文，他將成為數十年來擔任國安顧問職務最年輕的人士之一；海恩斯則會是首名女性領導情報界；而梅奧卡斯將是首位獲提名擔任國土安全部主管的拉丁裔和移民。