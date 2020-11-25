一分鐘看世界｜道指破3萬點、拜登內閣人選啟示、「高危」感恩節

今天是11月25日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

道指首破3萬點大關

新一屆美國政府正式展開政權交接工作，前聯儲局主席耶倫（Janet Yellen）有望成為美國首位女財長，可能增加刺激經濟措施應對疫情，加上新型冠狀病毒疫苗及療法研究捷報頻傳，市場情緒高漲，推動美股攀升， 道瓊斯工業平均指數升逾450點，史上首次突破3萬點大關。（點擊了解更多）

新一屆美國政府正式展開政權交接工作，加上新型冠狀病毒疫苗及療法研究捷報頻傳，市場情緒高漲，推動美股攀升， 道瓊斯工業平均指數升逾450點，史上首次突破3萬點大關。（資料圖片）

拜登內閣人選啟示

美國總統當選人拜登（Joe Biden）11月23日公布新一批內閣人選，出任國務卿的布林肯（Antony Blinken）最受關注，他獲視為「對華強硬的温和派」，也獲形容是「外交官中的外交官」。對於這些人選，外界分析這是拜登展現出注重經驗、重視「老面孔」的方向，也著重多元，與特朗普（Donald Trump ）形成對比……（點擊了解更多）

總統過渡程序終啟動

美國總務管理局（GSA）11月23日終批准美國總統當選人拜登（Joe Biden）開始入主白宮的正式過渡程序，國防部也證實會提供支援。此既獲視為聯邦政府承認特朗普落敗的第一步，也可讓拜登團隊取得重要的資金和資源……（點擊了解更多）

▼想知拜登還將拿到入主白宮的哪些關鍵過渡資源，點擊圖輯放大觀看：

「高危」感恩節

日本迎來3天連假，當地民眾無懼疫情照樣出遊賞銀杏與紅葉，至於在美國，當地即將迎來感恩節假期，11月20日至22日期間，全國機場仍有共300萬旅客通過安檢，是3月中以來航空客運最繁忙的周末，專家憂心感恩節將令疫情惡化……（點擊了解更多）

↓日本民眾繼續出遊賞銀杏與紅葉，點擊放大觀看：

+ 20 + 20 + 20

王毅訪問日本

中國外長王毅抵達日本，與當地外相茂木敏充舉行雙邊會晤，兩人談及釣魚台問題，另外同意2021年召開兩國經濟高層對話。據日本媒體引述消息人士23日稱，日本考慮在武漢設立領事館......（點擊了解更多）

編輯精選

教宗方濟各出版新書 首次稱新疆維吾爾族遭迫害

習近平倡健康碼國際互認機制：各國現況一覽

英國提新法案 電訊商使用華為設備將被罰款

必看話題文章

BBC年度百大女性榜 周庭方方與楊紫瓊等人入選

越南62歲婦嫁26歲小鮮肉後 為求與丈夫匹配花7萬元整容

【有片】美國老翁為救愛犬徒手拉開鱷魚嘴 跳入湖中搏鬥「搶狗」

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。