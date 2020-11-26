一分鐘看世界｜全球抗疫排名？馬勒當拿逝世、特朗普的特赦計劃

今天是11月26日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

全球抗疫排名？

新冠肺炎（COVID-19）疫情考驗各地政府，彭博社11月24日列出53個經濟體的全球抗疫排名，新西蘭就登上首位，爆發第四波疫情的香港則未入10大，與本港商談「旅遊氣泡」計劃的新加坡，則傳來喜訊，連續14天沒有本土病例。疫情嚴重，如今各地都盼待疫苗以破天荒速度面世，在美國，購物高峰期來臨，網購也要為疫苗讓路……（點擊了解更多）

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+ 11 + 11 + 11

馬勒當拿逝世

阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）本月初因腦部出現硬膜下血腫，需要接受手術，其私人醫生曾表示他術後反應樂觀，不過他於周三（25日）突然在布宜諾斯艾利斯的家中因心臟病發去世，終年60歲。阿根廷總統宣布全國哀悼三日，一眾球星亦紛紛發文悼念，其中球星美斯（Lionel Messi）形容馬勒當拿「是永恆的」。

回顧馬勒當拿的足球生涯，代表作必屬1986年世界盃，世人見證球王誕生，阿根廷在其帶領下贏得冠軍；而當年最令人難忘的比賽，莫過於8強阿根廷對英格蘭，馬勒當拿梅開二度，第一個入球便是著名的「上帝之手」，至於第二球則盡顯個人技術，他由中場開始帶波，扭過幾個英格蘭球員，殺入禁區射入……（點擊了解更多）

馬勒當拿剛在上月30日渡過60歲生日，生日當天他正領軍出戰帕托拿圖（Patronato）。(路透社)

總統交接3大要務

美國大選總統當選人拜登（Joe Biden）的權力交接工作逐漸明朗，美股道指升穿3萬點獲視為給他的「歡迎派對」。拜登誓言要帶領美國重回領導地位，但輿論也提到這項任務艱鉅，就連他的內閣提名人選也可能面臨共和黨強烈反對。在勝選之後，拜登團隊的過渡工作有三大要務……（點擊了解更多）

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+ 14 + 14 + 14

特朗普將特赦誰

美國總統特朗普（Donald Trump）距離1月底交出權力尚有近2個月時間，他有何計劃一直備受關注，特朗普11月24日現身出席傳統特赦火雞儀式及談股市外，輿論更傳出他有意特赦前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）的消息，弗林曾承認在通俄調查中對聯邦調查局說謊，一旦獲特赦將引來巨大關注……（點擊了解更多）

梅根自爆流產傷痛

英國王室的薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）在《紐約時報》刊文公開自己7月經歷流產傷痛，她談到自己與丈夫哈里王子（Prince Harry）兩人都為此心碎。英國王室在回應媒體查詢時拒絕評論事件，至於有關注婦女流產議題的英國團體則稱讚梅根敢於主動分享經歷，路透社形容，梅根公開自己私密事情細節的舉動，打破了其他王室成員遵從的「不公開談個人生活」常規......（點擊了解更多）

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