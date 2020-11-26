N號房｜韓國多名女子被逼拍淫片　主犯趙主彬一審被判40年

發生在2018至2020年間，震驚整個韓國以至海外的 「N號房」事件，歹徒終須為自己的惡行付出代價。主嫌趙主彬（조주빈）被判40年有期徒刑。

首爾中央地方法院第30刑事庭以違反《兒童與青少年保護法》（製作和散佈色情內容等）和組織犯罪組織而將趙主彬判處40年徒刑。他亦會被下令戴上電子腳鐐。

趙主彬被控在2019年5月至2020年2月期間，恐嚇10多名女子拍攝性剝削影片，在Telegram讓人付款觀看。他此外被控14項罪名，包括涉及他的一名共犯進行性侵犯，以及威脅散布未成年受害人A的裸體影片。

檢方之後亦指趙主彬涉嫌組織一個犯罪集中，有系統以及積極地分發大量性剝削的影片，然後指控他組織以及加入一個犯罪集團。法院將兩宗案結合，以及進行審訊。

N號房：韓國「N號房」事件引起全球震怒，圖為案件主要疑犯「博士房」群組管理員趙主彬3月25日被移交檢察部門。（Reuters）

案發期間，共有74名女子受害，拍攝不雅影片供人觀看。受害者包括16名未成年人士。歹徒惡行持續2年多，才有1名受害者出面指證。

韓國總統府青瓦台在事件曝光後下令徹查，11月26日一審判決結果出爐，主犯趙主彬被判40年有期徒刑。

N號房事件：圖為5月18日，化名GODGOD的文亨旭，在警方的押解下公開身分，回答着記者的提問。（韓聯社Youtube影片截圖）

除了趙主彬身陷法網，韓國檢控人員10月12日已要求法院將聊天室創辦人文亨旭（문형옥譯音）判處無期徒刑。他現年24歲，本是大學生，以化名「GODGOD」（갓갓）在網路上活動。

檢方在庭上表示，被告為滿足個人私欲，有計劃地犯案，造成許多人受害，並令他們因影片流通而持續受到傷害，因此提出上述刑責。

根據檢方調查，文亨旭涉嫌自2017年1月至2020年初脅迫21名兒童及青少年自行拍攝性剝削影片。根據他製作、持有的影片數量，次數多達1275次。

被告2018年9月至2019年3月間涉嫌以散布性剝削影片，威脅3名被害青少年的父母。他又在2018年11月涉嫌威脅2名被害人自行在身上以武器刻下文字，並在2018年9月至2019年7月間以假網址連結騙取8名被害人個人資料，盜用其中4人的社群網站帳戶。

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