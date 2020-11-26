馬勒當拿逝世｜數輛救護車馳援仍太遲　傳奇球星最後僅留下一句話

阿根廷足球明星馬勒當拿（Diego Maradona，中國大陸譯作「馬拉多納」、台譯「馬拉杜納」或「馬拉度納」等）11月25日逝世，享壽60歲。媒體稱他死於心臟病發，數輛救護車雖接報前往救治，但已來不及為他急救。

馬勒當拿當時身在蒂格雷（Tigre）的家中，此地位於布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）以北。

他當時從樓上走下來快速吃個早餐，看來面色蒼白，並稱自己覺得冷。他對姪子埃斯波西托（Johnny Esposito）說了句Me siento mal（即是「我不舒服」）後便返回室內並再度躺下。

一名照顧馬勒當拿的護士發現他的情況後報警，不過在醫護人員來到之前他已死亡。

馬勒當拿生前除了以出色球技風靡球迷，他球場外的生活亦非常「精彩」。他上了年紀之後因為以往喝酒甚多以及濫用藥物，導致出現包括心臟病在內的問題。

馬勒當拿猝逝，阿根廷舉國當然十分難過：

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