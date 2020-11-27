一分鐘看世界｜萬人告別馬勒當拿、Black Friday、N號房主腦判刑

今天是11月27日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

萬人告別馬勒當拿

一代球王馬勒當拿離世的消息來得突然，不止球迷哀傷，眾多名人對他表示不捨，教宗更形容他是足球詩人。阿根廷舉國哀悼，他的遺體暫放在總統府內，靈柩上覆蓋10號球衣，數以萬計民眾11月26日早上排隊前往致意……（點擊了解更多）

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+ 5 + 5 + 5

美國「危險」假期

美國迎來感恩節假期、Black Friday的「購物日」，數百萬美國人開心出遊，但就讓專家擔心將造成新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）進一步爆發，尤其是美國疾病管制與預防中心（CDC）估計只有約８分之１的確診患者已向政府部門通報並追蹤，預料感恩節將使疫情惡化……（點擊了解更多）

圖為11月20日，紐約一個商戶貼出告示，指在感恩節會關門，在周五才開門。感恩節假期當日關門同時刺激了網絡消費。（Getty）

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活與工作，請點擊放大觀看：

拜登賀電啟示

美國總統當選人拜登（Joe Biden）繼續為總統交接作準備，在11月25日，中國國家主席習近平終向拜登發去當選賀電，分析指此賀電較以往的表述並不同，也不算姍姍來遲。點擊了解這賀電說明了什麼……（點擊了解更多）

習近平與拜登過去多次打交道，點擊圖輯瀏覽：

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N號房主腦判刑

震驚韓國全國以至海外的 「N號房」事件，主腦趙主彬終須為自己的惡行付出代價，他被判40年有期徒刑。同日在鄰近國家日本也有另一宗轟動案件受關注，就是日本的「座間市9屍命案」，檢方11月26日在結案陳詞時指責疑兇白石隆浩行為「罪該萬死」，要求判處他死刑......（點擊了解更多）

【相關文章】韓國早前亦爆出涉脅迫未成年少女拍不雅影片的「N號房」事件，震驚全球。點圖重溫案情重點及各主犯驚人真面目：

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