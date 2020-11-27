馬勒當拿逝世丨家人希望盡快下葬　公眾瞻仰提前結束

阿根廷一代球王馬勒當拿（Diego Maradona）11月25日因心臟病離世，當局26日將他的靈柩運往總統府供公眾瞻仰，惟由於到場的人數太多並引起衝突，導致其家人希望可以安排對方盡快下葬，瞻仰活動被迫提前結束。

在首都布宜諾斯艾利斯的總統府外，前來為這位國寶級球星作最後道別的人流絡繹不絕，包括兩名前妻和兒女、1986年奪得世界盃的隊友勒基利（Oscar Ruggeri）、效力馬勒當拿母會小保加（Boca Juniors）的球星泰維斯（Carlos Tevez）等。

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等待進入總統府的人龍更一度長達1公里。當局原本在當地時間26日下午4時結束公眾瞻仰，但因應人數太多而決定延長數小時。不過臨近結束時間，警方嘗試截龍則引起民眾不滿，更引發警民衝突，有民眾向執法人員擲石，而身穿防暴裝備的警員曾發射橡膠子彈和催淚氣體企圖控制場面。

馬勒當拿的家人希望可以盡快將他的遺體下葬，結果公眾瞻仰活動在下午6時左右提早結束，並由專車將馬勒當拿的靈柩運往布宜諾斯艾利斯市郊的墓園，長眠於父母的旁邊。

拿玻里在歐霸盃對克羅地亞球會列積卡前夕，一眾球員穿上印有馬勒當拿名字的球衣，向這位已故一代球星致敬。（Reuters）

至於馬勒當拿在意大利效力的意甲球隊拿玻里（Napoli）則在同日出戰歐霸盃，在主場迎戰克羅地亞球會列積卡（Rijeka）前，一眾拿坡里球員穿上印有馬勒當拿名字的10號球衣，向這位帶領球會兩奪意甲冠軍的前輩致敬。而球場外亦有大批球迷聚集，高呼馬勒當拿的名字。