【美國大選】特朗普：如果選舉人票確認拜登　自己會離開白宮

美國總統特朗普（Donald Trump）11月26日表示，如果大選的選舉人票確認拜登（Joe Biden）為總統人選，自己就會離開白宮。

特朗普26日在白宮發表感恩節講話，向美軍致謝後談及大選一事。選舉人團會在12月14日舉行會議，確認大選結果，而根據各州份的認證及傳媒推斷，特朗普取得232張選舉人票，落後拜登的306票。

特朗普在公眾投票中亦落後拜登超過600萬票，他在同日較早時於Twitter留言，稱看過計票之後，認為拜登沒可能取得8000萬張選票，因此批評選舉欺詐。不過有關帖文隨即被Twitter標籤，指言論出現爭議。

Just saw the vote tabulations. There is NO WAY Biden got 80,000,000 votes!!! This was a 100% RIGGED ELECTION. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2020

另外特朗普與美軍人員通話時，亦談及新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，他表示疫苗最快在下周交付，並會優先提供予前線工作人員、醫護人員及長者。