「伊朗核彈之父」遇刺身亡事件　為拜登改善美伊關係再添難題

伊朗首席核科學家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）11月27日在首都德黑蘭（Tehran）附近遭襲擊身亡，伊朗政府震怒，質疑以色列與事件有關。路透社報道，法克里扎德之死發生在美國總統特朗普（Donald Trump）任期尾聲時，將使未來拜登（Joe Biden）更難與伊朗改善關係，情況更複雜。

圖為2019年1月23日，伊朗科學家法克里扎德（右）於德黑蘭出席會議。他11月27日遭襲擊身亡（美聯社）

報道稱，西方國家過去一直懷疑法克里扎德就是伊朗秘密核武項目的負責人，這次「伊朗核彈之父」的死亡事件，將令拜登未來更難恢復前總統奧巴馬（Barak Obama）政府時對伊朗的緩和政策，報道提到，隨着伊朗把矛頭指向以色列，也會認為事件在背後得到特朗普政府的「祝福」。

《紐約時報》報道引述一名美方官員及兩位美方情報官員指，以色列在幕後策動這次行刺計劃，目前未清楚美方在事前是否知悉有關行動。

報道又指出，法克里扎德之死將使拜登希望恢復伊朗核協議之路變得大為複雜，一方面伊朗正在衰弱，在1年內失去聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）及法克里扎德，或渴求與拜登新政府談判，但另一方面伊朗強硬派的主張或將在國內佔上風，他們堅持不屈服，應更致力抵抗西方。

該報道認為，這次事件發生於美國新政府上場之前，有可能令美伊關係惡化至難再恢復伊朗核協議，又或加強伊朗核協議條款變得不可能。

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