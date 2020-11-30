一分鐘看世界｜馬勒當拿之死另有內情？伊朗兇案風波、特朗普硬撐

今天是11月30日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

球王之死不單純？

阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）11月25日心臟病發逝世，正在廷根廷舉國與全球多處球迷哀悼之際，傳出他的死因並不單純。他的私人醫生盧基（Leopoldo Luque）涉嫌過失殺人，警方上門搜查醫生的寓所。案件或循過失殺人的方向調查。另有消息指馬勒當拿死前曾與盧基發生過爭執……（點擊了解更多）

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美國大選2020

美國總務管理局（GSA）11月23日通知總統當選人拜登（Joe Biden）可以準備展開權力交接工作，顯示他已是官方確認的總統當選人。然而特朗普仍堅持就選舉結果抗爭。拜登隨之展開過渡的本周會公布財金官員的人選。在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，拜登上任後會推出甚麼抗疫救巿對策？在改善對華關係上，拜登面臨三大阻礙……（點擊了解更多）

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科學家遇刺掀風波

伊朗核科學家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）11月27日遇刺身亡。伊朗把矛頭指向以色列，伊朗揚言會向行兇者及幕後黑手報復。但有美國學者分析指，伊朗採取強硬的軍事手段回應機會不高，或更為謹慎。路透社11月27日報道，法克里扎德之死會使美國總統當選人拜登（Joe Biden）上任後更難與伊朗改善關係，情況更複雜……（點擊了解更多）

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埃塞俄比亞內戰

埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）11月28日表示，政府軍已從提格雷人民解放陣線（TPLF）手上，奪得北部提格雷州（Tigray）首府默克萊（Mekelle）的控制權。艾哈邁德同日亦指，聯邦政府的軍事行動已完成。惟TPLF稱，他們仍未放棄並會繼續戰鬥。數以萬計難民為逃避戰亂而離開家園，他們的命運仍是未知之數……（點擊了解更多）

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