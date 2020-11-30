莫德納新冠肺炎疫苗有效率達94%　向美歐申請緊急使用許可

美國藥廠莫德納（Moderna）11月30日表示，新數據證實其新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗有效預防率逾94%以及疫苗的安全性，藥廠計劃向向食品和藥物管理局 （Food and Drug Administration）及歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）分別申請緊急許可，以及有條件許可。

監管當局會檢視這款mRNA疫苗的試驗數據，以決定它是否安全以及足夠有效，去讓它們建議疫苗面市。

莫德納稱在包括3萬名自願人士的試驗數據中，顯示疫苗是有效，當中包括高危群體如長者。

在那些測試中，有1.5萬人被注射真的試驗疫苗，而其他參與者被注射的是安慰劑。試驗中沒有發生嚴重的副作用。

接種疫苗群組中有11人感染，沒有人出現病情嚴重的情況。

在安慰劑群組中，有185人感染新冠肺炎，情況嚴重的個案30個。

這意味着疫苗在第三輪試驗中，100%有效預防病情嚴重的情況發生。

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莫德納公司是繼輝瑞（Pfizer）後第二間向FDA申請緊急使用許可的藥廠。

莫德納的聲明意味着部分美國人可以在數周內接種首劑莫德納疫苗。

莫德納的新冠肺炎疫苗要分兩次接種。