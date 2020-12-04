一分鐘看世界｜伊萬卡遭傳喚作供、疫苗早打早享受？日本旅遊困局

今天是12月4日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

伊萬卡和梅拉尼婭遭美國華盛頓特區檢方傳喚，就2017年總統就職典禮涉濫用資金案作供。圖為11月17日，特朗普（左）和伊萬卡（右）在白宮合照（Twitter@Carolina Hurley）

伊萬卡遭傳召作供

美國媒體報道，美國華盛頓特區檢方近期就現任總統特朗普（Donald Trump）2017年就職典禮濫用資金一案展開調查，並傳召特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）與「第一夫人」梅拉尼婭（Melania Trump）作供，伊萬卡12月3日在Twitter回應強調，有關價格是合理市場價，又指調查背後有政治動機......（點擊閱讀更多）

輝瑞位於比利時的工廠已準備好以冷凍車運送疫苗。（AP）

疫苗有得打 挑戰在後頭

英國成為第一個讓國民大規模接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的國家。首相約翰遜（Boris Johnson）12月2日稱抗疫戰爭仍未結束。他特別提到，在物流方面仍存在重大挑戰。諸如民眾對快速批准的疫苗缺乏信心、接種記錄的處理系統和打擊假疫苗等問題，也是一眾國家政府要應對的事。

英國新冠肺炎疫情：英國對第一階段接種新冠肺炎的安排有規定，英女王伊利沙伯二世及其他王室成員也不是「排第一」。圖為11月17日英女王與丈夫菲臘親王在溫莎堡內，一同觀看曾孫喬治、夏洛特和路易發來的賀卡，祝賀兩人結婚周年紀念。（AP）

新冠疫苗接種

英國政府12月2日宣布批准使用美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）和德國BioNTech合作研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗， 將會安排所有國民免費接種疫苗。接種計劃分為三個階段，按次序為全國10個組別的人接種。不過包括尊貴如英女王伊利沙伯二世在內的王室成員都不是第一批接種者，原因是……（請點擊解更多）

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+ 5 + 5 + 5

美國對華不放鬆

特朗普政府的任期快結束，然而2021年上場的拜登政府在處理與華關係上料不會「手軟」，中國人權、被指滲透及竊取知識產權的活動，都會繼續被華府注視。最新例子是進口美國的新疆生產建設兵團生產的棉花和棉花製品被扣。美國打擊聲稱的技術盜竊活動，已經有逾千名中國研究員離開美國，又在2日公布，限制中國共產黨黨員及其直系親屬赴美旅行，中共黨員簽證的有效期從10年被縮減至1個月。

澳總理尋求和解？

中國外交部發言人趙立堅11月30日敦促澳洲就戰爭罪行指控調查的Twitter推文插圖引起風波，澳洲總理莫里森在發出措詞強硬的批評後數天，公開說目標是讓兩國「愉快地共存」。不過有關澳洲國家情報局秘密警告政府中國已控制部分澳洲華文媒體的消息曝光，以及澳洲通過法例授權政府有權否決地方政府與外國達成的協議，似乎無助事情降溫……

旅遊計劃不得不go？

日本單日新增新型冠狀病毒肺炎確診個案500個，創新紀錄。本來持續進行的旅遊補助計劃亦被指令傳染風險加大。日本政府日前籲65歲或以上長者勿利用國內旅遊刺激方案Go To Travel的資助進出東京旅遊。如此奇怪的政策的背後，日本中央政府以及包括東京都在內的政府都有難言之隱……（請點擊解更多）

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+ 14 + 14 + 14

人造肉進軍飲食主流

人造肉風潮之盛，從美國麥當勞都擬推植物肉系列漢堡可見一斑。加州初創公司皆食得（Eat Just）12月2日公布所生產的培養肉獲新加坡「開綠燈」。這家在2011年創立、香港富商李嘉誠亦有份投資的公司，產品亦已在美國及中國有售。隨着選擇愈多、價格降低，實驗室用細胞培養的肉類（肉食替代品）已在包括德國及葡萄牙等愈來愈流行，這種風氣也因彈性素食人士增加而愈加興旺。

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+ 5 + 5 + 5

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