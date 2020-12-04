美軍最高將領：軍方若要保持對中國優勢　須靠機械人技術與AI

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）12月3日稱，如果美國軍方要保持住對中國的優勢，就必須全面「擁抱」機械人技術和人工智能（AI）。

在12月3日美國海軍研究所舉行的國防論壇華盛頓在線研討會上，米利表示，五角大樓需要規模更小、能力更強的部隊，在亞洲各地更廣泛地部署遠程導彈，以遏制美國的「頭號對手」中國。他稱「如果加入人工智能，並進行人機協作，將這些添加到機械人技術中……，那麼（全球戰場）將發生根本性的轉變。」

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米利在會議上列舉精確制導彈藥、無人機、其他機械人設備以及先進的衛星通訊，並表示那些將這類裝備掌握得最好的國家將在戰爭中發揮「決定性」的作用。米利表示，機械人武器將在10到15年內無處不在，而中國正迅速發展這種能力。

米利又認為，「他們（中國）不僅希望與我們匹敵，而且希望超越我們、『支配』我們，在本世紀中葉之前能夠在武裝衝突中擊敗我們。」

米利稱，為了防止中國在衝突中「控制」西太平洋，美國應該在菲律賓、越南和澳洲部署陸上部隊，部署可以摧毀中國海軍艦艇的遠程精確導彈系統。「我們為什麼要把那個地方讓給他們（中國）呢？我們不應該這樣做。」米利聲稱。

他稱「如果你認真對待大國競爭，認真對待中國這樣的國家擁有的統治能力……500艘（艦船）可能是你的入場券。」他認為這不包括增加美國大型航空母艦艦隊的數量，因這些航母相對容易成為中國強大遠程精確導彈的目標。

米利補充說「我不是說與中國開戰。我是說，我們希望防止與中國開戰，我們不得不投資軍隊能力，來防止這種情況發生。」他稱「你希望你的對手明確地知道，如果他們毫不猶豫地與美國開戰，他們就會輸，而且他們會以非常迅速的方式輸掉，對他們的國家利益來說，這是災難性的。」