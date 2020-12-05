【中美角力】蓬佩奧宣布對中共中央統戰部部分官員實施簽證限制

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月4日表示，決定對中共中央統一戰線工作部（簡稱中央統戰部）內從事「有害活動」的官員實施簽證限制，他未有點名是哪些中國官員。

蓬佩奧在Twitter發文表示，他宣布對中國中央統戰部內那些從事「有害活動」的官員實施簽證限制，他指該些「有害活動」是脅迫對抗北京政策的人。

他稱，美方呼籲中國停止使用脅迫手段去壓制表達自由。

另據蓬佩奧當天發表的聲明所指，國務院決定制裁多名中國官員，指控他們參與帶高壓影響力的活動（coercive influence activities）。

在此之前的12月3日，美國特朗普（Donald Trump）政府也公布新規定，決定限制中國共產黨黨員及其直系親屬赴美旅行，中共黨員簽證有效期從10年被縮減至1個月。

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