美國宣布暫停五項與中國文化交流計劃

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月4日發表聲明，宣布暫停五項「偽裝成為文化交流」的美中交流計劃。他指，暫停的計劃完全由中國政府資助和運營，作為軟實力宣傳工具。

暫停的計劃包含「政策制定人士中國教育旅行計劃」（Policymakers Educational China Trip Program）、「美中友誼計劃」（U.S.-China Friendship Program）、「美中領導者交流計劃」（U.S.-China Leadership Exchange Program）、「美中跨太平洋交流計劃」（U.S.-China Transpacific Exchange Program）和「香港教育與文化計劃」（Hong Kong Educational and Cultural Program）。

圖為2020年11月24日，美國國務卿蓬佩奧於國務院會見記者。（美聯社）

蓬佩奧表示，上述計劃是根據《相互教育和文化交流法》（Mutual Educational and Cultural Exchange Act）實行，容許美國政府僱員使用外國政府資金出行。他指，其他計劃能夠達到互惠互利，有問題的計劃卻是中國政府的宣傳工具。

蓬佩奧指，這些計劃精心設計確保中國官員能享有權限，而非無法享受言論和集會自由的中國人民。他強調，美國歡迎與中國官員和人民間的互惠和公平文化交流計劃，但非如上述那些非互惠的單方面計劃。

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