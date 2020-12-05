拜登顧問稱與華在亞抗衡所餘時間不多　憂一覺醒來中國已犯台

美國媒體12月4日報道，美國總統當選人拜登（Joe Biden）的顧問麥克里斯特爾（Stanley McChrystal）表示，中國軍事實力增長比大家所意識到快很多，美國在亞洲進行抗衡方面餘下時間不多，阻止包括中國武力犯台在內的事件。

新聞網站Axios報道，曾任駐阿富汗美軍和北約部隊指揮官的退役將領麥克里斯特爾是拜登外交與國安顧問團隊一員，他近來曾向拜登簡報。拜登一直在考量如何取捨特朗普（Donald Trump）時代或前總統奧巴馬（Barack Obama）時代的做法，以及將採取哪些新策略。

圖為2010年4月21日德國時任國防部長古滕貝格在柏林歡迎美國駐阿富汗時任指揮官麥克里斯特爾的到來。（Getty）

他就中國暗中增進軍力提出警告，並表示拜登政府在面對中國威脅上不應自滿。

麥克里斯特爾稱，美國面對的問題是，美國會否準備為台灣而戰。他說答案是投資在美軍及地區盟友更多，此外美國也更應像是一個亞洲強權般思考。

他說：「（中國）的火箭技術以及其他什麼的，已從實質上改變動因。」他指的是中國軍事力量增加，是導致美國須做出改變的原因。他指中國的超音速導彈能擊沉美國航母，並警告說，華府是時候應對了。

他相信美國與亞洲合組更強大的聯盟去抵抗中國是不太遲的：「我想，如這艘船未啟航，它肯定是在累積動能以及思考啟航。」

麥克里斯特爾還說，美國必須在自家軍力和區域聯盟上多加努力，部分是為了先發制人，遏阻中國對台灣採取行動。他說：「我擔心的是，有一天我們一覺成來，發現中國已做到木已成舟（fait accompli），中國已朝台灣發射大量火箭彈。」