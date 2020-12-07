一分鐘看世界｜英俄接種成焦點、脫歐談判僵局、美國疫情惡化

今天是12月7日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

各界注視英俄接種

英國先於美國及俄羅斯及巴林等，12月2日成為世界第一個批准使用美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯手研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的國家，俄羅斯亦會在本周開始大規模接種，英俄的表現成為各界焦點。此外，未來可能出現各地爭購疫苗、假消息流傳，以及黑客活動的問題，都有待各國政府解決……（點擊了解更多）

英國新冠肺炎疫情：圖為倫敦Royal Free Hospital的護士在12月4日模擬注射輝瑞新冠肺炎疫苗的過程。（AP）

脫歐談判關鍵關頭

英國及歐盟歷經8個月協商，仍未能就英國脫歐後雙邊貿易關係達成協議。兩方在英歐領袖進行電話會議後，6日恢復談判，預計為期2天，這很可能是他們達成協議的最後努力機會。英歐談判前景令人擔憂之際，傳出英國內閣在準備無協議脫歐的消息，約翰遜政府仍擬本周在國會推進2個可能違反脫歐協議的法律草案，不利為談判營造良好氣氛。

圖為英國脱歐事務首席談判代表弗羅斯特12月6日抵達比利時布魯塞爾，英國及歐盟代表將恢復進行貿易談判。（AP）

美疫情惡化住院率飊

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的即時更新數據，截至香港時間6日下午1時26分，全球累計確診個案65,257,767宗、累計死亡個案1,528,868。全球最多病例的美國，累計確診個案14,581,337個、累計死亡個案281,186個。即使防疫官員多次公開呼籲人們避免在感恩節出門探親訪友，民眾仍然不理，導致假期後染疫人數續增。美國單日新增確診個案數字不時創新高，住院率亦在節節上升，令人擔心在2至3個星期後，該國死亡率亦將增加……（點擊了解更多）

↓想了解疫情持續期間美國民眾的生活以及前線醫護人員的工作？請點擊放大觀看：

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中澳交惡之源

中國外交部發言人趙立堅以一張插畫嘲諷駐阿富汗澳洲軍人殺害平民及俘虜事件，風波來到上周仍持續，惟澳洲總理莫里森態度軟化，稱中澳兩國應「互惠互利」。中國數月以來對澳洲商品推出禁止入口及施加限制等措施，最新一項是對該國葡萄酒祭出反傾銷措施。這些互動已對中澳外交及貿易關係構成傷害，澳洲小麥出口商因政治牽連風險過高，已避免與中國交易。兩國關係滑向了50年來的最低點，是因為北京認為坎培拉犯下「5宗罪」……（點擊了解更多）

澳洲已多次強調中國威脅，中澳關係經歷波折。（Reuters）

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