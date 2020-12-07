【新冠肺炎】特朗普私人律師朱利亞尼確診感染

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美國總統特朗普（Donald Trump）的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）確診感染新型冠狀病毒（COVID-19），特朗普周日（6日）透過Twitter表示，「迄今紐約歷來最偉大的市長，現正盡力揭露美國歷史最腐敗選舉的朱利亞尼」，對新冠病毒的檢測結果呈陽性。

目前未清楚現年76歲的朱利亞有否出現病徵，以及是如何受到感染，特朗普祝福他早日康復。

截至周日，美國累計14,705,821宗確診個案，共281,938人不治。多個州的疫情持續擴散，加州、新澤西州及北卡羅萊納州的單日確診人數均創新高，其中加州1日新增逾3萬宗病例。白宮抗疫專家組成員伯克斯（Deborah Birx）形容疫情不但是美國歷來最大的公共衛生事件，更是美國歷來面對最壞的事件。

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