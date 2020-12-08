一分鐘看世界｜人大DQ美國制裁、脫歐談判最後拉鋸、Airbnb搞上市

今天是12月9日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美制裁人大常委

美國財政部網站12月7日公布，就香港4名泛民議員被取消資格，制裁14名全國人大代表。路透社及彭博社分別預告過，傳聞中的人數更由12加至14人。彭博社引述消息人士稱這輪制裁對象可能包含中國國務院副總理韓正和全國人民代表大會常務委員會委員長栗戰書。不過從美財政部網站可見，他們不在這一輪名單中……（點擊了解更多）

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美國眾議院通過《香港人民自由和選擇法》

美國眾議院7日在全院無異議的情況下通過《香港人民自由和選擇法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act），法案稍後將交由參議院審議，經參院表決後呈交總統簽署生效。不過，今屆國會於明年1月3日屆滿，若在此期限前未獲總統簽署生效，法案將作廢……（點擊了解更多）

美國眾議院7日在全院無異議的情況下通過《香港人民自由和選擇法案》。圖為12月4日，位於首都華盛頓特區國會山的美國國會大廈。（路透社）

英國脫歐談判

英國及歐盟歷經8個月協商，仍未能就英國脫歐後雙邊貿易關係達成協議。兩方在英歐領袖進行電話會議後，6日恢復談判。歐盟負責英國脫歐事務的首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）為談判期限劃下「死線」後，約翰遜政府傳出態度軟化。各界注視這位英國首相與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的通話結果……（點擊了解更多）

「美國小丑」之路

美國總統特朗普（Donald Trump）12月7日宣布，他的私人律師、前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。朱利亞尼經常接觸特朗普的支持者，而他們很多都無視防疫措施，他或會成為超級傳播者。朱利亞尼曾獲「美國市長」的美譽，但近日一連串的事件，卻讓他成為「小丑」……（點擊了解更多）

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美新冠肺炎疫情

美國民眾不理防疫官員呼籲，在感恩節假期出行，導致更多人感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）；住院率在節節上升，在2至3個星期後，死亡率恐亦會增加。全國5天內新增超過100萬宗確診個案，白宮抗疫專員伯克斯（Deborah Birx）呼籲民眾不論室內或室外都要戴口罩。衞生與公共服務部（HHS）部長阿扎（Alex Azar）同日稱，輝瑞藥廠（Pfizer）的新冠疫苗或可在數天內獲得批准……（點擊了解更多）

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美國童軍醜聞

美國童軍協會（The Boy Scouts of America，BSA）擁有110年歷史，它近年捲入大量性侵指控，涉及近8,000名施暴者及面臨至少92,700宗性侵個案索償。這個旨在專門培育青少年人格發展的老牌團體，曾建立出「美國夢」的正面形象。它如何一步步走向變成全球最大的「戀童癖」團體？協會為保面子，不但未有將嫌疑人交給執法機構跟進，甚至容許他們留在組織之中……（點擊了解更多）

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宅經濟IPO

多國民眾因疫情不能外遊、娛樂場所關閉，很多人要留在家中。不過所謂「有危就有機」，受惠「宅經濟」的公司愈做愈有，部份甚至乘勢透過首次公開招股（IPO）集資上市。有公司於疫情期間照顧到民眾的衣食住行，變身市場少數的贏家，他們是如何一躍成為「疫市筍盤」？出租住宿平台Airbnb成為旅遊業的疫市奇葩，究竟它是靠什麼「奇招」支撐渡過寒冬……（點擊了解更多）

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