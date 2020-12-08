美媒：華府初期拒下大單出問題　輝瑞2021年供美疫苗數量有缺口

美媒12月7日引述知情人士報道，美國輝瑞藥廠（Pfizer）已通知美國總統特朗普（Donald Trump）政府，公司2021年6月底或7月初前都無法向美國供應更多新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，因其他國家在搶購。

美國政府7月與輝瑞簽下20億美元合約購買1億劑疫苗，惟美國報章The Day7日稱，知情人士的話意味着，華府將獲得的疫苗會比它初期所計劃的少。這令人擔心，美國採購的進度，能否跟得上它想在2021年春末或初夏時為大部分美國人注射的、進取的時間表。

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包括奧斯特洛夫斯基（Paul Ostrowski）在內的華府官員否認2021年第二季會有供應問題，稱有其他供應疫苗的渠道。他在曲速行動（Operation Warp Speed）中負責監督物流。曲速行動是美國政府加快研發及分發疫苗的計劃。

內文引述幾位對疫苗合約知情的官員稱，如輝瑞疫苗第二季供應短缺，其他藥廠供美疫苗將不足以填補這個缺口。

The Day引述匿名知情人士稱，輝瑞職員在夏季曾建議曲速行動買入2億劑疫苗，足夠讓1億人各進行2劑的接種，不過曲速行動的官員拒絕；他們選擇購入1億劑，足夠5000萬人注射。