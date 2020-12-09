美國向菲律賓提供價值約2900萬美元武器裝備

菲律賓國防部12月8日發布聲明稱，美國向該國提供一筆總價值約2,900萬美元的武器裝備，此舉有助於菲方應對地區威脅及提高反恐能力。

菲律賓國防部長洛倫扎納11月底曾發表過關於「若中美之間爆發熱戰，那麼處在衝突正中央的菲律賓必將參與其中」的言論。（Reuters）

新加坡亞洲新聞台（CNA）12月8日報道，菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）當天發布聲明稱，菲律賓武裝部隊從美國那裏獲得價值高達14億比索（約合2,900萬美元）的武器裝備，有助於菲方「更有效地應對那些對海洋國家構成的傳統威脅以及非傳統威脅」。

報道稱，美方向菲方提供的武器設備包括狙擊步槍以及非簡易爆炸裝置等，此舉將進一步提高菲律賓的反恐能力與國防水平。

美國駐馬尼拉大使館方面表示，菲律賓自2015年以來已從美方那裏收到價值近6.85億美元的飛機，輪船，裝甲車輛和小型武器等武器裝備，是迄今為止美國在印太地區最大的軍事援助接受國。

美國代理國防部長（Christopher Miller）目前正在對菲律賓展開訪問，此舉發生在南中國海地區形勢愈發緊張的背景下，而菲律賓作為域內國家，在部分島礁的歸屬問題上與中國存在一定程度分歧。