拜登兒子亨特公布自己因稅務事宜遭聯邦調查

美國總統當選人拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）12月9日表示，特拉華州（Delaware）檢察官辦公室正在調查他的稅務事宜（tax affairs）。

亨特透過拜登的過渡團隊發表聲明，透露有關事件。他表示「我昨天首次知悉特拉華州的美國檢察官辦公室通知我的法律顧問，同樣在昨天，知道他們在調查我的稅務事宜。」

他稱「我非常認真對待這個問題，我相信對這些事件的專業與客觀審視，將表明我合法及適當地處理了我的事務，包括受益於專業稅務顧問的利益。」

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亨特過去也曾捲入多宗爭議，包括美國總統特朗普（Donald Trump）陣營多次質疑他在烏克蘭與中國的生意存有不當行為，亨特又被指曾吸毒等。

拜登與副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）的過渡團隊發聲明稱，亨特經歷過艱難挑戰，包括最近幾個月來的人身攻擊，拜登為兒子感到驕傲，又指兒子只會變得更加堅強。

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