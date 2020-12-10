美媒：拜登將提名戴琦出任貿易代表

美國《政治報》網站（Politico）等媒體12月9日分別引述消息人士報道，美國總統當選人拜登（Joe Biden）將提名眾議院籌款委員會貿易律師戴琦（Katherine Tai）出任貿易代表。如果她獲參議院通過提名，將會是首位有色人種女性和首位亞裔美國人擔任貿易代表。

《華爾街日報》報道，戴琦是一位很有經驗的貿易律師，擅長中國問題，也具有豐富的外交技巧。她目前還是眾議院籌款委員會民主黨首席貿易顧問。拜登的選擇表明他打算與盟友合作應對來自中國日益激烈的經濟競爭的同時，迅速着手處理懸而未決的貿易問題，包括執行美墨加貿易協議和處理現任總統特朗普（Donald Trump）實施的關稅。

戴琦能操一口流利的普通話，曾於奧巴馬（Barack Obama）政府時期擔任美國貿易代表辦公室首席中國顧問，負責處理於世界貿易組織（World Trade Organization）對中國的訴訟。

戴琦認為，美國應該強硬和有策略對抗中國。她曾表示，美國可以利用補貼和激勵措施幫助美國擺脱對中國進口產品的依賴。

2020年8月，戴琦出席美國進步研究中心的會議時表示，「對於如何與中國競爭，我認為我們會得到強而有力的政治支持，採取積極而大膽的措施」。她還表示，總統特朗普的中國政策大致屬於「防禦性質」，着眼於確保中國遵守規則，並於北京違反規則時採取反制措施。不過她提到，好的貿易政策也要有進攻元素。

報道指，有戴琦的支持者認為，對於制定中國政策，她將很難與拜登的長期助手競爭，例如獲提名出任國務卿的布林肯（Tony Blinken）和被任命為國家安全顧問的沙利文（Jake Sullivan）。