【國際人權日】美國駐華大使館微博鼓勵中國民眾「大膽說站出來」

12月10日是國際人權日（Human Rights Day），美國駐中國大使館鼓勵中國民眾在當天「大膽說 站出來」，討論表達自由的重要性。此外館方用於宣傳當晚舉行的網上討論會的圖片，採用香港示威者上街的照片。中國網民在帖文下方留言，以提及美國人權問題作為「回敬」。

美國大使館9日在微博發文，稱美國會在香港時間10日晚上8時通過Facebook舉辦網上討論會，「屆時會有一組專家就世界各地在表達自由方面存在的挑戰展開討論。專家還會就公民參與在政府和機構問責中發揮的關鍵作用分享自己的觀點，並回答直播觀眾的問題。」

圖為美國駐華大使館12月9日發帖文，宣傳美國在國際人權日舉行網上討論會。（美國駐華大使館微博帳戶截圖）

不少微博用家在帖文下方留言，提及美國對非裔人士的的負面人權紀錄，寫道「黑人的人權呢」、「I can't breathe! 」以及「BLM」（Black Lives Matter的英文縮寫）。

「I can't breathe! 」這句話，是5月25日明尼蘇達州明尼阿波利斯市黑人弗洛伊德（George Floyd）失去意識之前最後一句說話，當時一名警員為制伏他，以膝部壓在弗洛伊德頸部。弗洛伊德最後死亡。事件觸發美國多地民眾上街示威，部分演變成騷亂。

另有網民提到澳洲軍人被揭在阿富汗濫殺平民及戰俘事件，有人在評論中寫道「支持阿富汗人民去澳大利亞抗議」、「我親愛的美國爸爸，請你為受澳大利亞迫害的阿富汗孩子發聲！」

中國外交部發言人趙立堅11個月底在Twitter轉發了中國畫家「烏合麒麟」的插畫，顯示一名澳洲士兵用刀抵着一名兒童的喉嚨，中澳因此發生口水戰。