歐盟各國就財政預算及疫情復蘇基金達成協議

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歐盟峰會12月10日在比利時布魯塞爾召開，多國領袖終與成員國匈牙利、波蘭達成妥協方案，令各國成功在2021至2027年財政預算案及疫情復蘇基金達成協議，預算及基金規模高達1.8萬億歐元。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）發文表示，歐盟在財政框架與復蘇方案達成協議，現在可以開始啟動，重建經濟。

匈牙利及波蘭之前不滿財政預算列明取得撥款條件包括「尊重法治」，11月16日投下反對票，導致需要各國一致同意通過的預算和復蘇基金遭否決。

如今根據德國提出的方案，匈牙利及波蘭獲保證有關撥款條件只會客觀地應用，且只會用來保障適當使用歐盟的資金，而不是用來懲罰國家。在方案下，匈牙利及波蘭也可要求歐洲法院作出裁決。

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