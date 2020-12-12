新冠疫苗｜特朗普斥FDA審批慢像烏龜　傳白宮要求周六前批出授權

美國總統特朗普（Donald Trump）12月11日公開向美國食品和藥物管理局（FDA）表達不滿，認為該部門應該更快審批新冠肺炎（COVID-19）疫苗，稱該機構像一隻「又大又老的慢烏龜」。 美聯社12月11日引述消息人士報道，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）向FDA局長哈恩（Stephen Hahn）施壓，要求對方在12月12日前批出疫苗緊急使用授權，否則面臨遭辭退。

圖為2020年12月8日，特朗普在白宮簽署行政命令，指示要確保美國人能優先接種該國生產的疫苗（AP）

據美國《國會山報》（The Hill）12月11日報道，美國FDA的專家小組投票通過建議FDA批准輝瑞（Pfizer）和德國製藥公司BioNTech生產的新冠疫苗的緊急使用授權，稱疫苗的安全性和有效性大於風險。人們普遍預計FDA會遵循這一建議，並可能在幾天內做出決定。

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

幾小時後，特朗普在Twitter發文稱「當我花了大筆錢，官僚主義的FDA在批准大量新冠疫苗上節省了5年時間，但它仍然是一隻又大又老的慢烏龜。」 他呼籲馬上批准疫苗，「停止這些遊戲，挽救生命」。

報道稱，美國衛生與公共服務部部長阿扎爾（Alex Azar）當天在《早安美國》（Good Morning America）節目中表示，FDA將在「幾天內」批准疫苗授權，首批美國人將於下周初接種疫苗。

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