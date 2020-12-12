父母生於大陸長於台灣　戴琪強調將為美國爭取貿易權益

美國總統當選人拜登（Joe Biden）12月11日介紹幾位最新提名加入新政府的官員，包括獲提名出任貿易代表的戴琪（Katherine Tai）。拜登表示，貿易代表未來主要工作重心是應對中國的不公平貿易行為。

戴琪曾任美國貿易代表辦公室的中國問題首席顧問。拜登表示，戴琪將與華府的經濟、國安和外交政策團隊緊密合作，形容貿易將會是美國復蘇和制定外交政策的關鍵支柱。他指，戴琪了解美國的需要，制定貿易政策時要更具戰略。

戴琪憶述於美國貿易代表辦公室任職時，與一名印裔同事透過世界貿易組織（World Trade Organization）對中國提出申訴。她形容，能夠為代表美國提出申訴感到驕傲，「兩位移民之女代表為國效力和奮鬥，代表對我倆家庭打開希望和機遇之門的國家。」

戴琪形容，貿易有如本土或外交政策的任何其他工具，本身並非一個終點，而是為大家創造更多希望和機遇的方式，她表示，將為美國工人爭取權益，為國家於全球的利益捍衛他們的創造力和創新。

圖為2020年12月11日，美國總統當選人拜登介紹貿易代表人選，戴琪隨後發表演說。（Getty Images）

戴琪的雙親於中國內地出生，於台灣成長，之後以研究生的身份於上世紀60年代移居美國。父親曾任研究員，為參與越戰的美軍研發治療。母親則仍然於國家衛生研究院工作，研發類鴉片藥物成癮的治療。

於康涅狄格州出生的戴琪今年45歲。她操流利普通話，是耶魯大學和哈佛大學的畢業生，曾於中國廣州中山大學教授英語。她表示，入職美國貿易代表辦公室填寫文件時才發現，自己因為出生於美國，所以還早於父母成為美國公民。她的父母1979年正式成為美國公民。

如果戴琪獲參議院通過提名，將會是首位有色人種女性和首位亞裔美國人擔任貿易代表。