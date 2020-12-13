瑞士否認與中國簽訂的協議威脅異見份子

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders，暫譯）12月9日表示取得瑞士和中國簽訂的協議內容，批評瑞士容許中國公安進出國境調查，並讓公安能夠訊問瑞士希望驅逐出境的中國人後，法國媒體12月12日報道，瑞士政府否認有關協議威脅異見人士，並指該協議是標準的技術安排。

該協議為再入境協議（readmission agreement），在2015年簽訂，在2020年12月7日過期。瑞士過去未有對外公布，直到政府8月計劃延長協議，外界得知協議存在。

根據「保護衛士」所指，秘密協議容許瑞士邀請中國公安派人到當地調查兩周，中國公安部能夠選擇派遣的人員，不需要得到瑞士批准，瑞士將負擔中方所有開支，包括機票和住宿，瑞士同意對中國公安身份保密，而且公安不會有官方身份。組織認為，中國公安的行程不受瑞士監管，構成重大的安全風險。

圖為2020年11月28日，瑞士蘇黎世街頭掛起聖誕裝飾。（路透社）

瑞士：與其他國協議一樣

瑞士移民部斷然否認指控，表示該協議屬標準的技術安排（technical arrangement），就如該國與其他60國簽訂的協議一樣。該部門的聲明稱，雖然協議像其他不少協議般沒有公開發布，但外界能夠隨時在提出索取要求後獲得。

移民部發言人科爾曼（Reto Kormann）表示，獲視為受威脅的人士，例如是維吾爾族、新疆人，他們不會遭驅逐，也不會遭中國官員盤問。他表示，再入境協議為有需要存在的協議，並解釋原因是「大部分國家只有在核實自己公民的身份後，才願意把公民帶回國。」他稱，該些查問屬標準做法。