拜登班底｜新內閣「女力」呈現　戴琪與蘇珊賴斯及富奇亮相

拜登兌現選舉承諾，挑選有色人種組閣，並提高女性參與率，12月11日日這場記者會中，戴琪、蘇珊賴斯與富奇三位即將共事的女性同台亮相；戴琪的移民背景最受華人世界關注，她以沉穩語調談論父母，並延伸到貿易對人民的意義，唯一有選舉經驗的富奇引聖經開場，論述有力；蘇珊賴斯從美國全方位挑戰着手，展現前國安顧問的高度和氣場。

拜登稱要以新舊面孔，組織能應對眼前挑戰的執政團隊，並挑選背景不同的官員，擴大決策思考，戴琪就是在這樣的思考下，透過各界推薦出線；她的政治性不強，歷練多屬律師與貿易顧問專業，連美國媒體也對她不熟悉。

戴琪身穿黑色褲裝搭配白色襯衫，談話時間不到五分鐘，從父母的出生、成長到定居，戴琪講述的很可能是成千上萬的美國移民家庭的軌跡，那是上一代的血緣與記憶；而她出生就是美國公民，認同與效忠的是美國，在職務上必然會代表美國的利益奮戰，毫無懸念。

拜登日前在記者會中，讓戴琪、蘇珊賴斯與富奇三位即將共事的女性同台亮相，兌現選舉承諾，挑選有色人種組閣，按圖查看她們的職位▼▼▼

富奇將從眾議員轉任聯邦住房和城市發展部長，具有民意基礎的她以馬太福音開頭：「狐狸有洞、飛鳥有窩，人子無處棲身。」對比遭疫情肆虐，生活與生計備受摧殘的美國人景況，正如同拜登在全代會演說時，將美國人民稱為「上帝的孩子」，都有呼召的效果。

從「回家」的概念，延伸到有色人種與弱勢族群面對生存的掙扎，富奇為住房與城市發展的新職注入情感因素，訴求團結。她說，目標是讓所有人再次信任政府，有家可歸。

圖為蘇珊賴斯2019年4月11日在紐約出席「世界女性峰會」10周年的活動，並在台上講話。（Getty）

蘇珊賴斯過去曾任白宮國安顧問、聯合國大使和非洲事務助理國務卿，從政生涯都與外交事務有關；拜登選擇她作為內政委員會主席，看似跳脫，但她一上台就盤點美國內外種種挑戰，無人能敵的政府歷練加上紅色西裝外套，襯托超強氣場。

蘇珊賴斯也是移民後代，靠教育向上流動，二○○九年被時任美國總統的歐巴馬提名，創下首位非裔女聯合國大使紀錄，她把這段歷史放在演說中段，帶出她鍛造的美國夢。

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