一分鐘看世界｜疫苗運送大挑戰、國藥疫苗的待遇、拜登內閣女力

今天是12月14日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

疫苗運送的挑戰

美國成為全球第三個批准使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）合力研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗的西方國家，但在分發疫苗方面面對挑戰，美國陸軍上更以D-day比喻有關工作，可見華府對此有多重視。美國、加拿大及英國都有全民醫療保健制度，3者都有聯邦政府，但他們在疫苗分配工作方面卻有不同做法......（點擊了解更多）

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中國國產疫苗

中國國藥中生研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗在不同國家獲得不同的「待遇」，秘魯暫停中國國藥研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗臨床測試，指其中一名志願者出現神經系統問題。匈牙利以及中東國家巴林表現踴躍，其中匈牙利有意繞過歐洲監管當局，緊急批准使用中國新冠疫苗。

內閣「女力」呈現

美國總統當選人拜登（Joe Biden）過渡團隊10月12日稱，他將任命蘇珊賴斯（Susan Rice）為白宮國內政策委員會總監、戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表，以及眾議員富奇（Marcia Fudge）出任房屋部長，連同賀錦麗與耶倫（Janet Yellen）等，拜登內閣「女力」未來的表現教人期待。此外亦有傳聞稱華裔的加州勞工局長蘇維思（暫譯）有望被提名擔任美國勞工部長。

▼拜登團隊已公布的部分女性官員人選，請點擊放大觀看：

特朗普「窮追」亨特

針對美國總統當選人拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）的調查在大選過後開始。亨特12月9日稱特拉華州檢察官辦公室正在調查他的稅務事宜。美媒12月13日引述消息人士稱，當局已向拜登之子亨特索取包括烏克蘭天然氣公司布里斯馬控股公司（Burisma）以及他在中國的生意交易在內的資料。此外美國現任總統特朗普擬任命一名特別檢察官調查亨特。

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數國疫情持續

美國約翰斯霍普金斯大學統計顯示，該國12月11日新增3,309人新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡，創單日新高紀錄，較9日創下的紀錄3,124人不治多6%。日本疫情在惡化旅遊振興方案To Go Travel或排除東京與名古屋，以之前已被剔走的札幌及大阪，有關安排可能維持。韓國新增確診再創單日新高，總統文在實稱防疫措施可能「加辣」。

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來自100國的呼聲：西方是時候考慮放開疫苗知識產權了

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