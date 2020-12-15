一分鐘看世界｜為炸魚薯條而戰、日本旅遊叫停、美國輝瑞疫苗接種

今天是12月15日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國首批接種者

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）已陸續送到配送中心，一些州份已收到貨並開始接種新冠疫苗。其中紐約州一個深切治療部的護士林賽成為全紐約州第一位接種這款疫苗的人。另一方面美國總統特朗普（Donald Trump）及副總統彭斯（Mike Pence）等本被安排成為首批接種的人，但特朗普稱未計劃接種。

英國脫歐談判

英國與歐盟的貿易談判雖然已超過12月13日的最後限期，雙方同意繼續談判。歐盟負責英國脫歐事務的首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）稱新年前待解決的議題只餘2項。假如真的發生無協議脫歐，這會大幅改變英國的生活與就業。導致談判膠着之一漁權問題不論英國或歐盟經濟來說只佔很少部分，惟在英國來說，卻是「寸土不讓」的議題……（點擊了解更多）

圖為2020年7月31日，英格蘭一間炸魚薯條店外面有食客等候。（Getty Images）

氣候雄心峰會

由聯合國、英國、法國共同主辦的氣候雄心峰會（Climate Ambition Summit），12月12日以視像方式舉行，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲全球各國進入氣候緊急狀態。中國國家主席習近平亦就減排做出承諾。美國總統當選人拜登（Joe Biden）承諾在他就任總統的第一天，美國將重新加入這一協定。

氣候雄心峰會：圖為 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月12日以視像形式出席在比利時布魯塞爾舉行的峰會。（AP）

新冠肺炎疫情

除了美國這個新冠肺炎情重災區，日本疫情亦在惡化，旅遊振興方案To Go Travel東京與名古屋提早在18日叫停，計劃在日本全國亦會於12月28日至1月11日暫停。除此之外，意大利已超越英國成為全歐最多死亡個案的國家。德國則收緊防疫措施，看來民眾將會渡過一個無甚氣氛的聖誕節了。

↓想知道疫情持續期間其他國家民眾的生活，請點擊放大觀看：

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