【新冠肺炎】輝瑞疫苗送抵各州　代理防長公開接種

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美國首批新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗12月14日已送達全國所有州份。代理國防部長米勒（Christopher Miller）同日接種這款疫苗，還把過程發布到網上。米勒在接種後開玩笑說：「這就完了？噢，少來，那一點也不痛」。

美國防部署理部長米勒12月14日在馬里蘭州貝塞斯達沃爾特·里德國家軍事醫學中心接種新冠肺炎疫苗。（AP）

米勒14日到馬里蘭州（Maryland）貝塞斯達（Bethesda）沃爾特・里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接種疫苗。國防部其後發布米勒注射疫苗的影片。

▼想看國防部署理部長米勒接種新冠肺炎疫苗過程，請點擊播放以下影片：

米勒表示：「當（總統）特朗普（Donald Trump）5月宣布『曲速』行動（Operation Warp Speed）時，抱懷疑態度的人認為這不可能完成。今天，國防部開始在全國推出疫苗，我希望所有美國人都能為一支細小的棍子（這裏意思應為針頭）捲起他們的衣袖，去終結我們自第2次世界大戰以來最大的挑戰。」

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華府官員14日指，首批由輝瑞製藥有限公司（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發的疫苗已抵達全國50個州份、首都華盛頓哥倫比亞特區（Washington D.C.）以及海外屬地波多黎各（Puerto Rico）。

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