美網絡專家質疑中國透過加勒比手機網絡監控美國人　中聯通否認

英國媒體12月15日報道，美國手機網絡專家米勒（Gary Miller）分析敏感訊號數據後，質疑中國透過加勒比（Caribbean）地區的手機網絡及利用電訊網絡漏洞，監控數萬名美國手機用戶。 捲入事件的中國聯通（China Unicom）透過聲明強烈否認有關指控。中國駐美國大使館表示，中國是網絡安全的守護者。

據《衛報》報道，來自美國華盛頓州的米勒為前手機網絡安全主管，現在是網絡威脅研究公司Exigent Media的創辦人。他質疑中國涉嫌利用由政府控制的電訊營運商，向出國旅行的美國用戶發送「信令訊息」（Signalling message）。

文章稱，「信令訊息」是電訊營運商透過全球網絡向手機用戶發送的指令，容許營運商對手機進行定位、連接其他手機用戶及評估漫遊收費，部分「信令訊息」可供作違法用途，例如是追蹤、監視或攔截通訊。

中國聯通透過聲明否認從事透過進入國際電訊網絡監控美國手機用戶的活動，圖為2007年北京電訊展覽上的中聯通攤位（Getty）

米勒聲稱，相信在2018年至2020年間，有數以萬名的美國手機用戶受影響，他稱中方在2018年透過3G、4G網絡的監控攻擊次數最多，大部分涉及中國聯通，又質疑這是國家支持的監控活動。

中聯通：沒從事監控活動

中國聯通透過聲明表示，強烈否認有關指控，該企業否認從事透過進入國際電訊網絡監控美國手機用戶的活動。

中國駐華盛頓大使館發言人表示，中國對網絡安全的立場始終如一且清楚，就是堅定反對及對抗任何形式的網絡攻擊，強調中國是網絡安全守護者。