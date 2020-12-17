美國制裁4間企業包括中港公司　指控其支持出售伊朗石油化工產品

美國財政部12月16日發表聲明稱，把4間外國企業列入制裁名單，指控它們對伊朗石油化工產品出售給予支持，當中有2間企業設於中國大陸及香港。

美方聲明稱，該些企業向伊朗的石油化工產品公司Triliance Petrochemical Co. Ltd.給予支持，提供重要運輸服務或代表該公司進行財務交易，協助對方出口產品。該伊朗公司之前在2020年1月遭美國列入制裁名單。

圖為美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）2020年12月2日出席國會聽證會（Getty）

據聲明顯示，這次遭美方制裁的4間外國企業分別是辦公室設於廣州及香港的Donghai International Ship Management Ltd.、設於香港的Petrochem South East Limited，還有設於阿聯酋的Alpha Tech Trading FZE及Petroliance Trading FZE。

聲明稱，出售石油化工產品是伊朗重要收入來源，以維持政權，美方指控這是「為腐敗領導人創造財富，及資助一系列邪惡活動。」財政部又稱，會制裁一間越南企業及其負責人，不滿對方與伊朗運輸石油產品的活動有關。

伊朗總統：高興特朗普將離開

美國特朗普（Donald Trump）政府多次針對伊朗祭出制裁措施，在特朗普敗選後，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）12月16日表示，對特朗普將離開感到非常高興，他批評對方是「最不守規矩、最無法無天的總統」。他稱若美國取消制裁，重返核協議，他願與候任美國總統拜登（Joe Biden）會面。