英國脫歐｜英國：與歐盟達成協議機率低於5成

即時國際
撰文：
最後更新日期：

英國與歐盟趕於年底前達成貿易協議，但兩方12月17日都對談判表達悲觀看法，英方大臣稱達成協議的機率低於5成，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則在跟英國首相約翰遜（Boris Johnson）通話後表示，要克服雙方餘下的巨大分歧很有挑戰性。

英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）在國會一場委員會會議上表示，與歐盟達協議的機率不足一半，他提到，他相信談判的最後限期會在聖誕節後的數天內。

高文浩又說，若果英國國會沒有時間在12月31日前讓協議通過成為法律，英國與歐盟也將根據世貿規則展開貿易。

歐盟方面，馮德萊恩當天與英國首相約翰遜通話，她之後表示，樂於看到在多項議題取得顯著進展，但是仍存在巨大分歧，尤其是在捕魚權方面，她稱要解決這些分歧將是非常具有挑戰性。

兩方的談判將在12月18日繼續。

【英國脫歐】巴尼耶稱貿易談判有良好進展　「最後障礙仍未清除」
英國外相藍韜文稱中國崛起帶來機遇也有挑戰
英國脫歐｜首相府：與歐盟談判有進展　惟最可能結果仍是無協議
【英國脫歐】馮德萊恩稱英歐貿易協議談判有進展
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。