英國脫歐｜英國：與歐盟達成協議機率低於5成

撰文：成依華
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英國與歐盟趕於年底前達成貿易協議，但兩方12月17日都對談判表達悲觀看法，英方大臣稱達成協議的機率低於5成，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則在跟英國首相約翰遜（Boris Johnson）通話後表示，要克服雙方餘下的巨大分歧很有挑戰性。
英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）在國會一場委員會會議上表示，與歐盟達協議的機率不足一半，他提到，他相信談判的最後限期會在聖誕節後的數天內。
高文浩又說，若果英國國會沒有時間在12月31日前讓協議通過成為法律，英國與歐盟也將根據世貿規則展開貿易。
With @BorisJohnson we took stock of the EU-UK negotiations.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020
We welcomed substantial progress on many issues. Yet big differences remain to be bridged, in particular on fisheries. Bridging them will be very challenging.
Negotiations will continue tomorrow. pic.twitter.com/ou5NUibZ3e
歐盟方面，馮德萊恩當天與英國首相約翰遜通話，她之後表示，樂於看到在多項議題取得顯著進展，但是仍存在巨大分歧，尤其是在捕魚權方面，她稱要解決這些分歧將是非常具有挑戰性。
兩方的談判將在12月18日繼續。