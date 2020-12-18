英國脫歐｜英國：與歐盟達成協議機率低於5成

英國與歐盟趕於年底前達成貿易協議，但兩方12月17日都對談判表達悲觀看法，英方大臣稱達成協議的機率低於5成，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則在跟英國首相約翰遜（Boris Johnson）通話後表示，要克服雙方餘下的巨大分歧很有挑戰性。

英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）在國會一場委員會會議上表示，與歐盟達協議的機率不足一半，他提到，他相信談判的最後限期會在聖誕節後的數天內。

高文浩又說，若果英國國會沒有時間在12月31日前讓協議通過成為法律，英國與歐盟也將根據世貿規則展開貿易。

With @BorisJohnson we took stock of the EU-UK negotiations.



We welcomed substantial progress on many issues. Yet big differences remain to be bridged, in particular on fisheries. Bridging them will be very challenging.



Negotiations will continue tomorrow. pic.twitter.com/ou5NUibZ3e — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

歐盟方面，馮德萊恩當天與英國首相約翰遜通話，她之後表示，樂於看到在多項議題取得顯著進展，但是仍存在巨大分歧，尤其是在捕魚權方面，她稱要解決這些分歧將是非常具有挑戰性。

兩方的談判將在12月18日繼續。