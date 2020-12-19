美國商務部把大疆列入貿易黑名單　指控涉助中國侵犯人權

路透社12月18日報道，美國商務部公布名單，顯示把77間企業列入貿易黑名單，當中除了中芯國際外，還有無人機製造商大疆（DJI），即時生效。

據報道指，美國商務部把大疆、中德美聯生物技術（AGCU Scientech）、中國科學器材公司（China National Scientific Instruments and Materials）與光啟集團（Kuang-Chi Group）都列入黑名單，指控這4間企業「通過濫用基因收集、分析高科技監控，使中國能在境內大規模侵犯人權。」

美方又指該4間企業在某些情況下「便利中國向世界各地出口協助高壓政權的物品，與美國外交政策利益背道而馳。」

77間公司上榜

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）同日較早前已表示，華府會把包括中芯國際在內共77間企業列入貿易黑名單。

美國商務部之前的聲明指，有證據顯示中芯等企業與中國軍方產業有關，因此該部門旗下的產業與安全局（Bureau of Industry and Security，BIS）會禁止中芯接觸美國的關鍵促成技術。

根據商務部規定，中芯國際被列入貿易黑名單後，美國出口商向對方供應特定技術產品前，須向華府申請許可。對象產品包括小於10納米、利用先進技術節點的製造半導體產品，而有關申請將以被拒絕為大前提，阻止這些關鍵促成技術用於支持中國軍民結合的企圖。