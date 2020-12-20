新冠肺炎｜泰國單日突爆逾500宗確診　大多為海鮮市場外勞無病徵

泰國的新冠肺炎（COVID-19）病例突然急增，當地衞生部12月19日晚上宣布，單日增加548宗本土病例，為該國單日新高。大部分患者為一個海鮮市場的外籍勞工，逾9成人沒有病徵。 泰國政府已緊急封鎖涉事海鮮市場，並對市場所在的龍仔厝府（Samut Sakhon，又稱沙沒沙空府）實施宵禁令，商場、學校等設施也要關閉。

中央蝦市場爆疫情

涉事市場名為「中央蝦市場」（Talad Klang Kung或Central Shrimp Market），位於與曼谷相鄰的龍仔厝府。

當地在12月17日發現該市場有確診個案，最早個案為一名67歲女士，她是市場內的小販。至12月18日，再在該市場發現4個確診個案。

大部分為來自緬甸外勞

泰國抗疫部門之後再安排海鮮市場工作者或其他密切接觸者檢測，結果發現在1192人中，確診者高達516人，確診比率逾4成，另加上有32人自費檢測後確診，結果12月19日的確診總數達到548宗，大部分確診者皆為來自緬甸的外籍勞工。泰國官員表示，逾9成確診者無病徵。

緬甸為與泰國相鄰的國家，疫情比泰國嚴重，截至12月19日，緬甸累計有11.5萬宗確診，累計2424人死亡。

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龍仔厝府宵禁

面對突如其來的疫情爆發，泰國政府緊急封鎖「中央蝦市場」及勞工宿舍，以展開消毒工作，並對龍仔厝府實施宵禁令，宵禁時間為晚上10時至清晨5時，直至2021年1月3日。官員又禁止該府內的居民前往國內其他地區。

龍仔厝府內的娛樂場所、體育館、拳館、學校、補習社、商場、戲院與桑拿浴室等都要暫時關閉，餐廳則只容許外賣，以及限制便利店的營業時間。