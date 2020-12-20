韓媒：美國聯合鉚釘偵察機在中朝眼前進行偵察

韓媒引述軍方消息人士稱，12月16日，一架美空軍偵察機飛行至西海（中國稱黃海）上空。

據《朝鮮日報》12月16日引述韓國軍方消息人士稱，16日下午1點30分左右，美國空軍核心戰略資產RC-135W聯合鉚釘偵察機經過朝鮮半島，飛行至西海上空。

它偵察機的偵察範圍是550公里內，「相當於在中朝眼前開展偵察活動」。文章將這種偵察機稱為「挑釁的監視者」。

韓國軍方消息人士稱在美國候任總統拜登（Joe Biden）將就任的情況下，「美國正在積極開展對朝和對華監視活動」。內文亦指出，美國大選結束後，美國核心戰略資產在韓半島和中國附近積極展開活動，被認為是向中朝進行『武力展示』。

聯合鉚釘是專門收集和分析信號情報的偵察機，負責執行掌握朝鮮導彈發射意圖和武力挑釁動向等任務。據悉，它能夠監聽韓半島全境的通訊、訊號並追蹤發訊地。在空中的最長續航為12小時，飛行距離可達9,100公里。當朝鮮出現發射導彈和核試驗等異常動向時，聯合鉚釘等RC-135系列偵察機經常會現身韓半島。

文章稱，除此之外，當天有「死亡天鵝」之別稱的兩架美國空軍B-1B戰略轟炸機在日本岩國基地着陸，兩架B-1B同時降落在日本基地的情況，實在非常罕見。