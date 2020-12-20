【新冠疫苗】美國CDC稱有6宗嚴重過敏：對疫苗成份過敏不應接種

美國政府已批准緊急使用藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）研發的新冠疫苗，繼美國食品和藥物管理局（FDA）稱有5人出現嚴重過敏反應後，美國疾病控制和預防中心（CDC）亦稱已知悉並在追蹤6個同類個案，其中1人曾在接種疫苗後出現反應。

CDC稱，截至19日早上，美國已有逾27.2萬支疫苗已進行接種。截至18日晚上有6個出現嚴重過敏反應的個案。從數字看來，出現嚴重過敏反應是非常罕見。

機構稱所有個案發生在建議的觀察窗口中，全部人都已接受治療。建議的觀察窗口是，曾有嚴重過敏反應者，在注射後需被觀察30分鐘，一般人是15分鐘。

CDC建議如任何人曾對任何新冠肺炎疫苗成份有過嚴重過敏反應，不應進行接種。但這不等於任何曾有不良反應者都不應接種。

機構稱：「曾有無關疫苗或注射藥物嚴重敏感史的人——例如對食物、寵物、毒液、環境或膠乳有敏感，或仍可進行接種。」CDC稱，曾對口服藥物有敏感、或家族有嚴重敏感反應史、或對疫苗有溫和過敏反應（非「過敏性休克」）或仍可進行接種。

那些曾對其他疫苗有過敏反應的人，CDC建議他們就是否接種新冠疫苗諮詢醫生意見。

新冠肺炎：圖為路透社發布日期為10月31日的美國輝瑞藥廠新冠肺炎疫苗圖片（Reuters）

FDA官員12月18日表示，該局正調查5宗民眾接種後出現過敏反應的事件，官員提到疫苗內成分聚乙二醇（polyethylene glycol，簡稱PEG）可能是觸發過敏的根源。

美國FDA生物製品評價和研究中心總監馬克斯（Peter Marks）在記者會表示，這5宗有關過敏反應事件來自不止一州，當中包括阿拉斯加（Alaska）。

他稱，輝瑞疫苗內成分聚乙二醇可能是觸發過敏根源，而公眾對聚乙二醇的過敏反應有可能比過往理解更為普遍。除了輝瑞疫苗外，莫德納（Moderna）疫苗也有聚乙二醇成分。

美國FDA表示，大多數有過敏反應史的美國人仍可以安全接種輝瑞疫苗，只有以前對疫苗內成分有嚴重過敏反應者，才應避免注射。該局又表示，若然已知對莫德納疫苗成分有嚴重過敏反應者，同樣不應該接種該疫苗。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：