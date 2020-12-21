一分鐘看世界｜新冠疫苗專利戰、歐對英禁飛、聚乙二醇嚴重致敏？

今天是12月21日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
華疫苗升級之路
相比歐美等國，全球大部分國家及發展中地區要等到2021年甚至更遲才有新冠疫苗可打。「救命藥」與「救命疫苗」的可及性，說到底還是藥品專利權與藥廠盈利模式的老問題。生物科技強國在藥品及疫苗專利上「死守不讓」，不少國家都轉投被認為口碑較遜的中國疫苗。中國與印度近年積極升級轉型，也雙雙成為這場疫苗戰的「最強後援軍」……（點擊了解更多）
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變種病毒恐慌
英國首相約翰遜本來打算讓民眾即使也疫情中，都能為聖誕節稍稍慶祝，然而在疫情因病毒變異而升溫的情況下，他不得不在19日宣布，倫敦及英格蘭東南部地區提升防疫措施，由現行的最高級別3級，提升至新的最高級別4級。部分民眾不滿，上街抗議。然而英國面對的，又豈止限於內部的反對。荷蘭禁止英客機入境，德國亦稱即將禁止英國及南非航班入境、比利時已加入荷蘭的行列。比利時連英比鐵路交通亦暫停。
圖為12月14日，一名途人行經歐盟位於比利時布魯塞爾的總部外。（AP）
針對華企新法生效
美國總統特朗普12月18日正式簽署《外國公司問責法》（The Holding Foreign Companies Accountable Act），使該法案生效。法案被指針對中國企業、限制中概股上市。除非它們遵守美國的審計標準，否則可遭踢出美國股票市場。如果外國公司連續3年未能通過美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的審計，將禁止在美國任何交易所上市。
圖為12月9日，外賣平台DoorDash首次公開招股當天，兩名交易員在紐交所文易場內交談。（AP）
黑客襲微軟與華府
黑客大規模滲透美國聯邦機構，通過美國資訊科技公司SolarWinds公司的軟件作案，採用其軟件的微軟，其產品也被用來進一步攻擊其他對象。網絡安全與基礎設施安全局12月17日稱這為聯邦政府帶來「嚴重風險」。在所有矛頭指向俄羅斯之際，美國總統特朗普12月19日就指責是部分媒體誇大事件，又稱中國或涉及事件......（點擊了解更多）
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