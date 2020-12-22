一分鐘看世界｜法國重犯潛逃香港、變種病毒不得不防、中歐談判

今天是12月22日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

法國頭號通緝犯

英國天空新聞台（Sky News）12月20日引述法國警方指，相信法國頭號通緝犯瓦利（Karim Ouali）正身在香港，且九成九確認他會再犯刑事罪行。根據法國媒體對他的報道，他大腿上有奇怪的紋身、是陰謀論支持者、患有被害妄想症，亦崇拜電影角色「小丑」。法國逃犯逮捕與搜尋團隊負責人克羅利（Jacques Croly）稱，瓦利曾故佈疑陣、向警方發出很多假資料……（點擊了解更多）

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英國變種病毒株

英國首相約翰遜（Boris Johnson）及首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）12月19日證實，英國新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株的傳播力比原有病毒高出70%。歐盟專家認為現有的新冠疫苗仍能有效對抗新的變種病毒株。惟劍橋大學（University of Cambridge）教授格普塔（Ravi Gupta）指，如果讓任由病毒再增加變異，民眾就要開始擔憂。他不排除現有疫苗有機會失效……（點擊了解更多）

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+ 6 + 6 + 6

中歐談判預示什麼？

美國政治新聞網站Politico歐洲版報道，歐盟正與中國就貿易談判進入最後階段，歐盟成功取得中國放寬歐洲企業進入中國市場的妥協，但有指歐盟國家不滿中國的人權現狀。知情人士稱，德國總理默克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已經同意推進協定。德國對中國科技公司華為開啟「有限綠燈」，能否為華為重新開通歐洲之路……（點擊了解更多）

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