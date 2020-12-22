一分鐘看世界｜病毒變種疫苗跟上？英國頭痛的聖誕、科企搶謢私隱

今天是12月23日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

疫苗應付到變種？

世界衛生組織（WHO）專家12月21日稱，未有病毒突變對使用中的藥物或疫苗造成重大影響。台灣專家稱，除非病毒突變大到把S蛋白質幾百個胺基酸排序都改變，疫苗才會失效。歐洲藥物管理局（EMA）21日稱，美國輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）的新冠疫苗很可能預防到新病毒變種，並說如有需要可在6周內能製成對抗新變種病毒的疫苗……（點擊了解更多）

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+ 2 + 2 + 2

令人頭痛的聖誕節

英國防疫提升至最嚴的第四級，被視為奪去英國民眾的聖誕節，然而更麻煩的還在後頭。在疫情加脫歐造成的不明朗的因素，註定他們會有一個非常頭痛的聖誕節。英國傳出有新冠肺炎變種病毒株後，多國禁止英國航班和旅客入境，有英國民眾在抵達別國機場後便「被困」。此外歐洲國家的限制引致英國聖誕節前出現糧食慌。在英國肯特郡（Kent）升至超過2,850架貨車滯留，仍在等候獲放行前往法國。

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中港機構被制裁

路透社12月21日引述美國官員報道，美國商務部會公布一批與俄羅斯軍方及中國解放軍有關連的企業名單，並限制美國企業與該批公司進行貿易來往。名單一共有103間企業，包括58間中國企業，香港飛行服務隊（Government Flying Service）亦在名單內。美國國務院同日宣布，會對相信有侵犯人權的中國官員實施額外的簽證限制，他們的家人亦可能面臨相同限制措施……（點擊了解更多）

中美關係：圖為2019年5月23日，美國商務部長羅斯在維珍尼亞州阿靈頓發表講話。（Getty）

Facebook與蘋果

美國蘋果公司（Apple Inc.）曾公布新私隱政策，要求所有iPhone的應用程式要先取得用戶批准，才可在手機上追蹤用戶的操作。Facebook於12月16日指控蘋果有關做法是違反競爭的行為。數碼權利組織電子前線基金會（EFF）18日指Facebook的行為可笑。EFF稱，在互聯網上追蹤用家活動時取得對方同意，應是一條明確清楚的底線，機構贊成蘋果的做法……（點擊了解更多）

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