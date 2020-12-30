新聞教室｜中歐投資協定進入最後階段　成事可促進雙方拓展市場

《中歐投資協定》談判已進入最後階段，中歐領袖12月30日將舉行視像峰會，預計屆時會正式簽署協定。中歐從開展談判至今已有接近7年時間，雙方在談什麼？現時有何阻礙？協議倘達成，中歐有何好處？香港01整理一系列資料，幫助讀者了解更多相關資訊。

中歐投資協定是什麼協定？

《中歐投資協定》簡稱中歐CAI，英文為EU–China Comprehensive Agreement on Investment。根據中國政府網站介紹，這一協定的內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國營企業競爭中立和高端服務業開放等。

總部在荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）的跨國研究所（Transnational Institute）形容，《中歐投資協定》是為了保護雙方主權，而發展一個更平衡的國際投資框架的時刻。

展開談判

中歐2012年2月達成談判中歐CAI的協議。歐盟委員會（European Commission）2013年5月建議歐洲理事會（European Council）作出授權展開中歐談判的決定。歐洲理事會同年10月採納這一建議，11月在第16屆中歐峰會上宣布展開談判。第1輪會談在2014年1月舉行。

中歐關係：歐盟外交政策專員莫蓋里尼2015年5月6日與王毅在北京見面。（Getty）

談判現狀

中歐最近一次談判是2020年12月6日至11日舉行的第35輪談判，中國商務部14日指，雙方圍繞文本和清單剩餘問題展開談判取得積極進展。汪文斌18日也在例行記者會上說談判已進入最後階段。

中國駐歐盟大使張明10日出席2020中歐企業家年終對話時指：「目前談判在負面清單及文本等方面取得積極進展，分歧持續縮小。雙方正就共同關心的市場准入及可持續發展等議題加緊溝通。」

美國政治新聞網站Politico歐洲版12月19日報道，中歐貿易談判在市場准入方面取得突破。但報道亦指出，歐盟希望中國承諾批准國際勞工組織（ILO）的《廢除強迫勞動公約》，但中方拒絕在這方面做出具約束力的承諾。而中國針對香港反對派及新疆維吾爾族人士的打壓，也可能破壞中歐達成協議。

中歐達成協定對雙方的好處

據歐盟委員會網站介紹，歐盟尋求通過開放中國市場和消除歧視性法律，為歐洲企業創造新的投資機會，並在中國境內享有公平的競爭條件。

歐洲政策研究中心（CEPS）10月19日在一篇文章中總結道，《中歐投資協定》對中國推進貿易的政治野心至關重要。

中歐談判中的阻礙

中歐雙方在市場准入、歐洲投資保護機制和可持續發展方面均有分歧。除此之外，談判也受外部政治局勢影響，如歐盟數次就中國政府在香港與新疆的人權議題上作出抨擊。