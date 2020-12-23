英國變種病毒｜輝瑞Moderna正測試疫苗對變種病毒效力

美國輝瑞和Moderna公司正在測試他們的新型冠狀病毒疫苗是否能抵抗英國病毒變種，預計兩週內有結果；年底前美國將向歐盟國家供應最少1,250萬劑疫苗。另外美國疾控中心周二表示，國內已展開對英國變種病毒的檢驗。

美國輝瑞疫苗：圖為12月14日美國紐約長島猶太醫療中心（Long Island Jewish Medical Center，暫譯）一名醫生準備為深切治療部的護士接受注射。（AP）

路透社報導，德國生物科技公司正測試其與輝瑞公司合作開發的COVID-19疫苗對高感染性冠狀病毒新株的有效性。BioNTech周二簡報中說，輝瑞疫苗對英國變種病毒的作用在兩週內有結果，此前無須太擔心，預計年底前美國能交付歐盟訂購2000萬劑疫苗中的一半以上。足以為該地區625萬人接種這種三週兩針的疫苗。

在英國已有50萬高危人群接受了第一劑輝瑞疫苗。在周一獲監管機構批准後，歐盟正加大疫苗接種達到前所未有的規模。此時英國卻發現高度傳染性的冠狀病毒新株，導致整個歐洲地區陷入混亂，一些國家對英國落閘，並在聖誕節假期前中斷了貿易。

而美國至今未對英國旅客落閘。CNN引述美國疾病控制與預防中心周二簡報中說，目前國内尚未發現英國變種病毒，已展開相關檢驗，鑒於該病毒變種在英國高度流行以及兩國之間的人員流動，增加了變種病毒進口的可能性，希望儘早杜絕該病毒變種的輸入，

中心也表示希望Moderna疫苗誘發的免疫力能夠抵禦最近在英國病毒變種；將在未來幾週內進行更多測試。



（綜合外電報導）