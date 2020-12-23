英國脫歐｜彭博：英歐已達成貿易協議大綱　或數小時內有公布

彭博社（Bloomberg）12月23日引述知情官員報道，英國與歐盟已達成脫歐後的貿易協議大綱，官員正對協議進行最後的潤飾工作，可能會在數小時內作出任何公布。 路透社12月23日也引述來自歐盟的外交消息人士報道，英國與歐盟的貿易協議近在眼前，最快在當地12月23日內形成共識。報道又稱，歐盟成員國已開始展開執行協議的準備程序。

除了路透社外，英國《太陽報》同樣指英歐協議近在眼前，可能在12月23日或12月24日達成。英國天空新聞台（Sky News）甚至稱，協議已經達成，但之後英國廣播公司（BBC）稱，協議仍未經最終確定。

需通過臨時申請程序

路透社引述歐盟的3名外交消息人士報道，由於英國的脫歐過渡期將在12月31日結束，目前沒有足夠時間讓歐洲議會通過英歐的協議，所以歐盟會員國將要為協議通過一個自2021年1月1日起生效的臨時申請程序。

圖為12月22日，巴尼耶出席在布魯塞爾舉行的歐盟成員國政府常駐代表委員會（COREPER）。（Reuters）

其中一名消息人士稱「看來這筆協議已差不多了，只是今天（12月23日）或明天（12月24日）公布的問題。」他稱，歐洲理事會（European Council）已開始臨時申請程序的準備工作。

歐盟負責英國脫歐事務的首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）之前在12月22日表示，英歐兩國的貿易談判有進展，或能在聖誕節之前達成協議。