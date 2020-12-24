一分鐘看世界｜英國脫歐貿易協議、變種病毒蔓延、非洲神秘疾病

今天是12月24日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

圖為英國首相約翰遜（左）12月9日與歐盟委員會主席馮德萊恩（右）會面時（AP）

英國脫歐協議

談判進程拖沓多時的英國及歐盟貿易協議，終於迎來歷史性一刻。彭博社12月23日引述知情官員報道，英國與歐盟已達成脫歐後的貿易協議大綱，官員正對協議進行最後的潤飾工作，可能會在數小時內作出任何公布。路透社12月23日也引述來自歐盟的外交消息人士報道，英國與歐盟的貿易協議近在眼前，最快在當地12月23日內形成共識……（點擊了解更多）

非洲出現「神秘疾病」？

美國媒體報道，剛果（金）（DR Congo）的一名女病人出現與伊波拉出血熱類似的徵狀，但其伊波拉病毒檢測至今仍為陰性......（點擊閱讀更多）

剛果（金）2020年11月才剛宣布結束伊波拉疫情，圖為2006年當地一名等待餵食的兒童（Getty）

變種病毒侵英國南非

英國與南非先後宣布發現變種的新冠肺炎（COVID-19）病毒後，英國從2個與南非有關的確診個案中，檢測到變種的新冠病毒，形容傳染力更高。英國天空電視台稱英國料將禁制南非的飛機入境。英格蘭公共衞生局執行總監霍普金斯（Susan Hopkins）表示，南非的變種病毒與英國的變種病毒非常不同，屬不同突變……（點擊了解更多）

+ 3 + 3 + 3

拒簽方案的計算

美國國會民主及共和兩黨2月20日終於就9,000億美元的經濟紓困法案達成協議。但它只是權宜之計，並不是根治美國疫情的藥方。美國總統特朗普要求提高對個人和夫妻的補貼額度，獲得民主黨歡迎，民主黨籍的眾議院議長佩洛西大加讚賞，然而特朗普普拒絕簽字、提出新的補助額度，實有他自己的盤算……（點擊了解更多）

俄式毒底褲

俄羅斯反對派納瓦爾尼（Alexei Navalny）8月20日遭投毒事件有進展，已康復的他近日在多國媒體和人員的協助下假扮俄羅斯聯邦安全局成員，成功向一名參與行動的特工套話，被告知是把毒藥放在納瓦爾尼的內褲，企圖毒殺他。繼歐盟制裁俄方人員後，俄國12月22日表示，歐盟做法斷然不可接受，決定擴大針對歐盟官員的「黑名單」，禁止名單上的人入境俄羅斯。

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