英國變種病毒｜世衛首席科學家︰病毒變種恐更易感染兒童

世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）12月23日對「人們應如何應對新冠病毒（SARS-CoV-2）變異」發表觀點，指出兒童或已成為病毒易感對象。此外即使現在已有疫苗在部分國家上市，仍應該保持警惕並遵守防疫規定。

隨着新冠病毒在全球範圍內迅速傳播，英國政府於12月19日證實了病毒已發生變異的消息。（美國疾病控制與預防中心）

世衛組織首席科學家斯瓦米納坦12月23日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，最新發現的變異病毒雖沒有使被感染者的病情加重，但它在刺突蛋白區域有多達8個突變點，更易與人類呼吸道上皮細胞的受體、以及血管緊張素轉換酶2（ACE2）的受體結合，使傳染性大幅提高，連那些受體含量較少的兒童似乎也在被其感染。

世衛組織首席科學家斯瓦米納坦

她同時指出，相信疫苗研發公司能按需要輕鬆調整疫苗配方進以應對這種變異病毒。而人們對新冠病毒不能放鬆警惕，因為距離全人類對這種病毒免疫仍需很長時間，未來六個月將會十分重要，人們應遵守防疫規定，預計等到2021年底部分國家民眾對病毒的免疫能力將明顯提高。

據美國約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的實時統計數據顯示，全球累計確診新冠肺炎（COVID-19）病例數現已超過7,800萬例，死亡病例數超過172萬例。