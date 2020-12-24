英法邊境檢測緩慢數千貨車仍滯留　部分司機與警察衝突

法國與英國就重開邊境達成共識後，法國在12月23日有條件重新開閘，要求入境者需出示病毒檢測呈陰性的結果，英國媒體12月23日報道，在英國肯特郡（Kent）多佛港（Port of Dover），由於病毒檢測工作速度慢，部分貨車司機一度與警方衝突。

逾8千貨車等待往法國

《每日郵報》報道，在肯特郡等待放行往法國的貨車估計有8000至1萬架，在郡內多佛港的貨車司機，需要到曼斯頓（Manston）接受檢測，結果在曼斯頓就聚滿約3800個貨車司機。

英國軍方到現場為司機安排病毒檢測，但檢測速度約為每小時200人，許多司機等不及檢測，希望趕快回家過聖誕，與警察一度出現衝突，有2人之後遭警方鎖上手扣帶走。

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）在Twitter發文表示，檢測工作已經開始進行，不過法國邊境警方上午才開始行動，因此發生嚴重延誤，他呼籲在亂象化解之前，民眾應該避免前往肯特郡。

在英國宣布發現傳染力更強的變種新冠肺炎（COVID-19）病毒後，法國臨時對英國封關，兩國之後達成共識，法國同意有條件重新開閘，容許法國及歐盟的民眾，或於當地擁有居留權的人士，可以從英國入境，前提是必須持有72小時內病毒檢測陰性的報告。英方之前表示，預計事件需時2至3天解決。