特朗普否決7400億美元《國防授權法》

美國總統特朗普（Donald Trump）12月23日否決7400億美元的2021年《國防授權法》（National Defense Authorization Act）。由於該法案之前在國會獲得大比數通過，特朗普的決定有可能在未來遭推翻。

特朗普表示，他行駛否決權是因為法案未有包括重要的國家安全政策，包括不尊重退伍軍人和軍隊歷史的規定，「違背我的政府把美國放在我們國家安全和外交政策行動中的努力。」他形容法案是給中國與俄羅斯的「禮物」。

特朗普的否決有可能在未來遭推翻，這是因為美國參議院之前在12月11日以84票贊成、13票反對的比數通過《國防授權法》，超過推翻總統否決權所需的3分之2門檻。眾議院也在12月8日以335票贊成、78票反對通過該法案，贊成票數同樣超過3分之2。

圖為美國國會山大樓，攝於2020年9月11日（Getty）

特朗普過去已威脅否決《國防授權法》，他不滿部分法案內容，例如把美利堅邦聯將軍的名字從美國軍事設施移除、沒有廢除《通訊傳播正當行為法》第230款給予社交媒體公司的責任保護傘等。

法案包括針對中港倡議

《國防授權法》是為軍方制定政策的年度法案，過去連續59年都獲得通過。2021年的國防授權法》內也有針對中國大陸與香港的倡議，包括就如何應對中國崛起建立新框架，又表明會支持台灣，以及延長禁止向香港警察出口指定軍需品。法案並列出美國於印度太平洋地區合作政策，表明將與盟友合作，回應中國共產黨的打壓等。