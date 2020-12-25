英國脫歐｜英歐貿易協議將帶來什麼影響　零關稅零配額但非零阻礙

英國與歐盟終於在12月24日達成貿易協議，英方發布首相約翰遜（Boris Johnson）振臂慶祝的照片，又形容英國將實現全面政治經濟獨立。究竟這份協議內容是什麼，又將如何影響英歐未來關係？簡單而言，英國與歐盟達成貿易「零關稅、零配額」的協議，避開只根據世貿規則展開貿易，但這並非代表貿易零障礙，英國也要承受「脫歐之痛」。協議也解決英歐雙方未來的捕漁權利問題、北愛爾蘭邊界問題等。

圖為英國首相約翰遜12月24日在唐寧街見記者，講述與歐盟談判結果（Reuters）

1. 零關稅零配額 但非零阻礙

在協議達成下，英歐同意貿易「零關稅、零配額」，目前歐盟市場佔英國總出口量達到43%、進口量有51%，此意味英國與歐盟成員國仍可在對方市場取得優勢。

雖然沒有關稅與配額，但英國將在2021年1月1日起不再是歐盟單一市場和關稅同盟成員，雙方貿易將存在更多阻礙，包括海關規則、監管標準與更多的邊境檢查，將加長貿易所需時間與加重成本。英國政府已預計邊境檢查程序會較現時增多5倍，在脫歐過渡期屆滿後的初期，邊境有可能會塞滿大量等待完成檢查的貨車。

由於貿易阻礙增加，現時出口大量貨物給英國的歐盟成員國，相信也會受影響，其中以鄰近英國的愛爾蘭最受打擊。

英國脫歐：圖為英國首相約翰遜（左）12月9日與歐盟委員會主席馮德萊恩（右）在比利時首都布魯塞爾的合照（Getty）

2. 部分商品仍會徵稅

值得留意的是部分商品仍可能要徵收關稅，包括大部分的汽車，這是因為它們來自英國或歐盟以外地區的零件所佔部分，超過「原產地規則」要求的比例。

英國政府的預算責任辦公室（OBR）之前預計，就算達成貿易協議，長遠英國的出口額也會較留在歐盟減少，預期在15年期時間損失國家生產總值（GDP）的4%。這已比無協議脫歐減少，辦公室估計若是硬脫歐，長遠來看將損失GDP的6%。

比利時學者范登布舍（Hylke Vandenbussche）估計，即使達成協議，歐盟27國也會承受0.38%的整體經濟損失，失去大約28萬個工作職位。

英國脫歐：圖為英國首相約翰遜12月10日身處倫敦的唐寧街10號首相府。（Getty）

3. 北愛爾蘭邊界問題

在北愛爾蘭的邊境問題上，英方在12月初與歐盟已就有關協議內容達成共識，北愛爾蘭將繼續遵守歐盟單一市場規則、留在關稅同盟，意味北愛爾蘭不會與愛爾蘭出現「硬邊界」問題，但會對從英國國內抵達的商品執行檢查。

4. 捕魚權爭議 5年半過渡期

在英歐談判的最後階段，捕魚權一直是雙方爭拗議題之一，英方希望「保護」自己的捕魚水域，減少給予歐盟的配額。如今協議規定雙方會有5年半的過渡期，歐盟將可繼續在英方水域捕魚，但會減少25%的捕魚配額，在過渡期屆滿後，兩方將每年談判。

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圖為2020年12月22日在英格蘭水域的漁船，在英歐談判的最後階段，捕魚權一直是雙方爭拗議題之一（Getty）

5. 人口流動關卡增

自2021年1月1日後，英國人與歐盟成員國公民不再有到對方國家自由工作與生活的權利，英國將可設計新的接受移民機制。至於若英國人要到歐盟短期逗留，仍可通過免簽證計劃前往，若要工作需遵守各國不同的規則。

6. 銀行進入歐盟市場受影響

金融服務並非這次貿易談判一部分，在2021年1月1日起，英國銀行和金融機構不再獲全面進入歐盟單一市場的權利，取而代之是「對等」（equivalence）的制度，未來英方銀行、保險公司或其他金融公司要若進入歐盟市場，要先獲歐盟認定為「對等」。

路透社指，隨着英歐達成貿易協議，歐盟或會更願意為倫敦金融機構提供進入市場的機會，但在達成協議前，已有一些金融機構把部分工作職位轉移到歐盟地區，以避免影響對歐盟客戶的服務，涉及7,500個職位。